В Брюсселе Пятницкий договаривается о зоне свободной торговли

Сегодня в Брюсселе начинается 4-й раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно создания зоны свободной торговли (ЗСТ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в представительстве Украины при ЕС.

Украинская делегация во главе с заместителем министра экономики Валерием ПЯТНИЦКИМ на протяжении четырех дней будет обсуждать с партнерами из Еврокомиссии вопросы тарифного регулирования, защиты прав интеллектуальной собственности, стабильного развития, государственных закупок, услуг, упрощения таможенных и торговых процедур.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли должна стать одним из основных элементов нового соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, переговоры о которой продолжаются с 5 марта 2007 года.

18 февраля 2008 года Евросоюз и Украина начали официальные переговоры относительно создания ЗСТ.