Украина перейдет на страховую медицину в течение двух лет

Министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ прогнозирует внедрение страховой медицины в Украине в ближайшие два года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на встрече со студентами Харьковского национального медицинского университета.

«Страховая медицина, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ, – не панацея, но это путь, который надо пройти». По словам министра, переход на страховую медицину займет приблизительно два года.

В планах Минздрава, сказал В.КНЯЗЕВИЧ, - проведение эксперимента в определенных районах для апробации нескольких моделей медицинского страхования. Переход на страховую медицину, подчеркнул министр, является частью комплексного реформирования системы здравоохранения Украины.