Украина перейдет на страховую медицину в течение двух лет
08:29, 18 октября 2008Общество
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Министр встретился со студентами
Министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ прогнозирует внедрение страховой медицины в Украине в ближайшие два года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на встрече со студентами Харьковского национального медицинского университета.
«Страховая медицина, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ, – не панацея, но это путь, который надо пройти». По словам министра, переход на страховую медицину займет приблизительно два года.
В планах Минздрава, сказал В.КНЯЗЕВИЧ, - проведение эксперимента в определенных районах для апробации нескольких моделей медицинского страхования. Переход на страховую медицину, подчеркнул министр, является частью комплексного реформирования системы здравоохранения Украины.
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