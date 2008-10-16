Украина и Европол дали друг другу срок до декабря

К началу декабря должны быть завершены работы по подготовке проекта соглашения между Украиной и Европолом о стратегическом сотрудничестве и представлении его на рассмотрение Совета Европейского Союза и органов власти Украины с целью одобрения и получения разрешения на подписание.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, такое решение было принято 14 октября по результатам первого раунда переговоров между Украиной и Европолом о подготовке проекта соглашения, прошедшего в Нидерландах.

Руководитель украинской делегации, заместитель министра внутренних дел Украины Василий МАРМАЗОВ заметил: «Основной целью данного соглашения является усиление сотрудничества стран-членов Европейского Союза через Европол с Украиной в сфере предотвращения, выявления, прекращения и расследования серьезных международных преступлений».

Во время проведения переговоров стороны полностью проработали проект соглашения, а также приложения к нему.

"Мы пришли к согласию, что на начальном этапе развития сотрудничества между Украиной и Европолом будет осуществляться обмен служебной информацией, которая не требует ограничения доступа, - отметил В.МАРМАЗОВ. - Это, например, информация об организационно-правовых методах и средствах борьбы с преступностью, совместные учения, семинары".

Вместе с тем, стороны договорились, что в дальнейшем уровень сотрудничества должен быть углублен.

Работники Европола представили украинской стороне презентацию возможностей Европола, а также сведения о его структуре, функциях и состоянии сотрудничества с членами Евросоюза и другими государствами.