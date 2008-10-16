Киевсовет отклонил два протеста прокуратуры

Киевский городской совет отклонил два протеста прокуратуры Киева с требованиями отменить решения горсовета, которые касаются управления недостроенным сооружением на ул. Институтской,3.

Как передает корреспондент УНИАН, в протесте от 13 августа с.г. столичная прокуратура требовала отменить решение Киевсовета от 26 июня 2003 г. “О признании утратившим действие решения Киевсовета от 05.07.2001 №412/1388 “О передаче в сферу управления Министерства культуры и искусств Украины незавершенного строительства здания на улице Институтской,3” как противоречащее закону.

Другой протест направлен Киевсовету от заместителя прокурора Киева также от 13 августа на решение горсовета уже от 22 февраля 2007 г. “О незавершенном строительстве здания на улице Институтской,3...”. В этом документе требуется отменить это решение как противоречащее закону и таким образом отменить передачу ООО “История города” долгострой по ул.Институтской,3 для его дальнейшего сноса и строительства новых зданий, в частности и для Музея истории Киева.

В первом документе отмечается, что распоряжениям Кабинета министров от 16 ноября 1999 г. здание Республиканского выставочного павильона, где не была завершена реконструкция, было передано из государственной собственности в собственность территориальной общины Киева с целью создания Национального молодежного центра. Учитывая Указ Президента Украины от 08.01.1998 г. о передаче Национальному художественному музею дополнительных зданий, Киевсовет передал дом по ул. Институтской, 3 в сферу управления Министерства культуры. Позже с целью более эффективной организации реконструкции здания приказом Минкультуры оно было передано на баланс новосозданной “Дирекции по реконструкции, реставрации и расширению Национального художественного музея”. Однако в 2007 г. дирекция была ликвидирована и приказом Минкультуры долгострой передан на баланс Национального художественного музея.

Прокуратура отмечает также, что функции заказчика реконструкции указанного объекта дирекция осуществляла за счет средств Госбюджета, предусмотренных в 2002-2005 г.

“Здание по ул.Институтской, 3 в Печерском районе Киева, где не завершено строительство и в отношении которого Киевсоветом принято вышеупомянутое решение (от 26 июня 2003 г. – УНИАН), не является собственностью территориальной общины Киева, а является государственной собственностью, отнесено к сфере управления Министерства культуры и туризма Украины и находится на балансе Национального художественного музея Украины”, - говорится в протесте.

Кроме того, в прокуратуре заявляют об отсутствии акта приемки-передачи указанного здания от Министерства к КГГА, тогда как есть акт приемки-передачи от 28.09.2001 г. в сферу управления Министерства культуры.

Ввиду вышеизложенных оснований в прокуратуре отмечают, что органы местного самоуправления не имели соответствующих полномочий по управлению указанным имуществом.

В другом протесте заместителя прокурора также отмечается, что в соответствии с Указом Президента “О безотлагательных мерах по развитию города Киева” Кабинет министров и КГГА обязуются принять безотлагательные меры по сохранению, воссозданию и охране историко-культурной среды столицы, в частности, по возвращения в государственную собственность незавершенного строительства по ул.Институтской,3 с целью строительства нового корпуса Национального художественного музея. Однако, как отмечается в документе, Киевсовет никаких мер по передаче указанного здания в государственную собственность не принял.

Сегодня депутаты 67 голосами отклонили эти оба протеста, объясняя свое решение тем, что Минкультуры на протяжении двух лет после передачи ему незавершенного строительства на Институтской практически никаких работ не проводило и состояние здания ухудшалось. Также они отметили, что это здание передавалось в сферу управления Минкультуры, а не в государственную собственность. Руководствуясь эффективностью использования имущества территориальной общины депутатами и было принято решение об отмене передачи незавершенного строительства Минкультуры.

Кроме того, относительно Указа Президента “О безотлагательных мерах по развитию Киева” от 25 февраля с.г. депутаты отметили, что на момент выхода указанного документа здание на Институтской,3 уже не принадлежало коммунальной собственности, а находилось в частной (у ООО “История города” – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в 2006 г. проведен конкурс на привлечение инвестора для реконструкции незавершенного строительства по ул.Институтской,3, победителем которого стало ООО “История города”. В соответствии с условиями конкурса общество должно было предусмотреть помещение для размещения Музея истории Киева в зданиях, которые будут построены по адресу ул.Институтская,3. Позже недостроенное здание было разрешено городской властью снести, а “История города” перечислила в бюджет Киева средства стоимости незавершенного строительства. ООО “История города” выдано свидетельство о праве собственности от 03.07.2007 на здание, где не завершено строительство, по ул.Институтской,3.