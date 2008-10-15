Нафтогаз создает дочку для сети газовых АЗС

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА прогнозирует подписание в течение ноября контрактов с ОАО «Газпром» (Россия) на поставку природного газа в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Контакты в ноябре подпишем, подтверждаю», - сказал О.ДУБИНА.

Также он отметил, что сейчас компания ведет переговоры с банками по привлечению кредитов.

Как сообщал УНИАН, 2 октября премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН договорились о подписании контрактов на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» без посредников.

Такой вариант отношений, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, определен подписанным ею и В.ПУТИНЫМ Межправительственным меморандумом о сотрудничестве в газовой сфере. «Мы договорились о том, что стороны приветствуют установление с 1 января 2009 года прямых долгосрочных отношений между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам газа в Украину в объемах, обеспечивающих баланс газа для потребителей Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Также она сообщила, что, согласно меморандуму, стороны подтверждают стремление к поэтапному переходу в течение трех лет на рыночные, экономически обоснованные и взаимовыгодные цены как на импортированный газ, так и на транзит по территории Украины.