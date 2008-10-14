В Донецке милиция пресекла попытки сорвать концерт к Дню УПА

Сегодня в Донецке милиция пресекла попытки сорвать молодежный концерт, приуроченный ко Дню Украинского казачества и 66-й годовщине образования Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, акция, в которой участвовало около 100 студентов, проходила в центре города, у памятника Александру Пушкину. В ходе концерта студенты пели казацкие, стрелецкие и повстанческие песни, а также читали стихи. Акцию организовали молодежные общественные организации и информационный портал «NGO.donetsk.ua».

В начале акции несколько молодых людей и пенсионеров стали выкрикивать требования прекратить концерт. Они вышли на сцену, пытаясь помешать проведению мероприятия. Однако сотрудники милиции пресекли намерения протестующих и вывели их со сцены.

Акция длилась 40 минут и завершилась без эксцессов.