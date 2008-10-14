В Канаде начались досрочные парламентские выборы.

Как сообщает "Газета.ру", главными претендентами на победу считается партия консерваторов, во главе с премьер-министром страны Стивеном ХАРПЕРОМ и Либеральная партия, возглавляемая Стефаном ДИОНОМ.

С.ХАРПЕР распустил Палату общин 7 сентября из-за того, что противоборство политических сил в парламенте мешало работе правительства.