Открывается еще один регулярный рейс из Киева в Москву

Авиакомпания «Роза ветров» с третьего ноября откроет полеты из Киева в Москву.

Как сообщает пресс-служба компании, Boeing 737-800 будет доставлять пассажиров авиакомпании из «Борисполя» в «Домодедово» и обратно два раза в день по будням. Время вылета из киевского аэропорта – 07.40 и 19.40. Обратные вылеты – в 11.40 и в 23.45.

Напомним, в августе 2008 года Государственная авиационная администрация Украины и Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) заключили соглашение об увеличении частоты выполнения регулярных авиарейсов между Киевом и Москвой, право на использование которых получила авиакомпания «Роза ветров».

Таким образом, рейс Киев–Москва–Киев стал очередным международным регулярным авиарейсом, который авиакомпания «Роза ветров» открыла в 2008 году. В августе авиакомпания начала регулярные полеты из Харькова в Стамбул.

ООО «Авиационная компания «Роза ветров» было основано в 2003 году. Парк авиакомпании состоит из одного Ан-24, двух MD-82, двух MD-83, а также арендованных самолетов (MD-82, Boeing-737, Як-42).