Севастополь всерьез собрался в свободную зону

Севастополь приступила к работе группа по подготовке проекта создания свободной экономической зоны

В Севастополе 10 октября приступила к работе рабочая группа по разработке проекта создания в городе свободной экономической зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН на открытии 19-й Ассамблеи Международного Черноморского клуба (МЧК).

По информации В.КАЗАРИНА, в состав этой группы вошли представители «реально существующих в мире свободных экономических зон: это и Сингапур, и Гонконг, и Куала-Лумпур, и Дубаи, и другие регионы».

По его словам, «через 2,5 месяца мы планируем этот проект презентовать Президенту Украины и Севастополю».

В.КАЗАРИН также выразил надежду, «что и подготовка этого проекта, и - в случае получения одобрения со стороны Президента - и его реализация также станут предметом нашей совместной деятельности по нашему уважаемому клубу (МЧК - УНИАН). Нам кажется, что наша организация - одна из тех организаций, которая могла бы в общих интересах, для обоюдной выгоды помочь реализовать это проект».

И.о. председателя Севастопольской госадминистрации также отметил, что, по мнению руководства исполнительной власти города, создание СЭЗ придаст экономическому развитию Севастополя «новый толчок».

*** Международный Черноморский клуб – это неправительственная общественная организация, имеющая статус наблюдателя при Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и консультативный статус при Экономическом и культурном совете ООН.

Клуб создан для укрепления и развития делового сотрудничества между городами-портами стран Черноморского бассейна в 1992 году. Севастополь стал членом клуба в 2000 году.