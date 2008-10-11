Лидеры христианских церквей Украины обратились к политикам

Руководители ряда христианских церквей Украины призывают политиков к сотрудничеству на благо государства.

Об этом говорится в их обращении к украинскому народу, переданному УНИАН.

“Этим совместным обращением мы хотим показать пример того, что, несмотря на объективные различия между нами, мы можем работать вместе. Верим, что и политики и государственные деятели, остававшись сторонниками разных взглядов, смогут найти формы сотрудничества на благо Украины”, – говорится в обращении, под которым подписались, в частности, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ (ДЕНИСЕНКО), Верховный архиепископ, глава Украинской греко-католической церкви Любомир (ГУЗАР), заместитель председателя конференции епископов Римско-католической церкви в Украине Маркиян ТРОФИМЬЯК, председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Вячеслав НЕСТЕРУК.

“Упадок духа и разочарование не должны останавливать нашего общественного продвижения, потому что только на нас, гражданах Украины, лежит ответственность за то, что будет с нашим общим домом завтра”, – отмечают руководители христианских церквей Украины.