Индия выходит из “ядерной блокады”

Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Индии Пранаб Мукерджи на состоявшейся в пятницу в госдепартаменте официальной церемонии поставили свои подписи под двухсторонним американо-индийским соглашением о сотрудничестве в гражданской ядерной энергетике, передает корреспондент РИА Новости.

"Это по-настоящему историческое событие", - подчеркнула перед подписанием госсекретарь США.

По ее словам, этот документ "является беспрецедентным и демонстрирует широкий потенциал партнерства между Индией и США" .

Министр иностранных дел Индии заявил на церемонии, что после вступления силу соглашения все его положения "являются теперь юридически обязательными для обеих сторон".

"Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе с американскими компаниями над коммерческими шагами, которые затем последуют для реализации этого выдающегося соглашения", - сказал Мукерджи.

По его словам, подписание этого соглашения является также "первым шагом к сотрудничеству Индии с остальным миром в гражданской ядерной энергетике".

Документ, известный также как "Соглашение 123", снимает запрет на поставки в Индию оборудования и технологий гражданской ядерной энергетики США, включая неограниченные поставки топлива для 14 индийских гражданских ядерных реакторов, а также открывает индийский рынок для американских компаний, работающих в этой области.

Напомним, что 6 сентября группа ядерных поставщиков, в которую входит 45 стран, согласилась снять с Индии эмбарго на поставку ядерных материалов, наложенное в 1974 году. Предложение снять эмбарго внесли США.