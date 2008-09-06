С Индии сняли 34-летнее ядерное эмбарго

Группа ядерных поставщиков, в которую входит 45 стран, согласилась снять с Индии эмбарго на поставку ядерных материалов, наложенное в 1974 году, сообщает Reuters. Предложение снять эмбарго внесли США, которые еще в 2005 году заключили с Индией соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

Группа ядерных поставщиков, членами которой являются все страны "Большой восьмерки", а также Китай, Бразилия, Аргентина, Украина, Казахстан, Белоруссия и другие государства, сочла, что сотрудничество между США и Индией в ядерной сфере не нанесет ущерба режиму нераспространения атомного оружия. Индия не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Она обладает ядерным оружием, хотя официально не имеет статуса ядерной державы.

Для вступления соглашения между США и Индией в силу Белому дому осталось заручиться только поддержкой Конгресса. Ожидается, что американские законодатели рассмотрят этот вопрос до конца сентября.

Против сделки выступали некоторые участники правящей коалиции в Индии. Однако в июле 2008 года правительство получило от парламента вотум доверия, и это препятствие было устранено.

Соглашение предполагает снятие Соединенными Штатами ограничений на поставки ядерного топлива и технологий в Индию и допуск международных инспекторов на индийские ядерные объекты.

Лента.ру