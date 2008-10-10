Украина рассчитывает на газопровод Египет-Европа

Первый вице-премьер Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Украина рассчитывает на участие в строительстве газопровода Египет-Европа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в Дамаске на встрече с премьер-министром Сирии Мухамедом ОТРИ.

«Мы рассчитываем на участие в модернизации предприятий Сирии, в том числе и в строительстве газопровода Египет-Европа. Мы готовы предоставить необходимые материалы и трубы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, Украина заинтересована участвовать в модернизации сирийских нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, в том числе завода по производству удобрений, а также цементных предприятий.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что наиболее эффективным механизмом для активизации торгово-экономического сотрудничества является создание совместных предприятий при участии сирийских и украинских инвестиций.

«У нас есть позитивный пример – совместное предприятие по производству фотоэлементов для солнечных батарей», - пояснил первый вице-премьер.

В свою очередь, премьер-министр Сирии отметил, что взаимный товарооборот в 2008 году увеличился в пять раз – до 1 млрд. долларов к уровню 2002 года. «Надеюсь, те восемь документов, которые планируется сегодня подписать, будут содействовать развитию сотрудничества во всех сферах», - сказал М.ОТРИ.