Порошенко о валюте, курсе, марже и спекулянтах

Национальный банк Украины может ввести на наличном рынке предельный уровень отклонения курса покупки и продажи валюты от официального курса.

Как передает корреспондент УНИАН, от этом заявил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции во вторник.

«Национальный банк имеет возможность ограничить маржу между курсом покупки и курсом продажи валюты (на наличном рынке - УНИАН). Нацбанк в случае необходимости может применить эту меру», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

При этом он отметил, что Нацбанк будет проводить политику максимального приближения официального и рыночного курсов.

«НБУ имеет достаточно средств для того, того, чтобы повлиять на курс и не дать возможности спекулянтам расшатать рынок», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что, по мнению Нацбанка, объективных причин для увеличения курса валюты по отношению к гривне нет, а на рынке сейчас преобладают спекулятивные настроения.

В обменных пунктах Киева наличный курс доллара США 7 октября составлял от 5,20 (покупка) до 5,90 (продажа) грн. На межбанке котировки по курсу гривни были на уровне 5,60-5,65 грн. за доллар США.

Официальный курс, установленный НБУ на сегодня, составлял 4,8695 грн./долл.