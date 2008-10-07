«Воля-Кабель» согласилась не спешить с цифровым вещанием

ЗАО «Воля-Кабель» обратилось в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с ходатайством согласовать отсрочку перехода с аналогового вещания на цифровое до 1 мая 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

«Это стало следствием выполнения рекомендаций АМК, призванных защитить интересы абонентов провайдера кабельного телевидения в столице», - отмечается в сообщении Комитета.

Как следует из официального ответа провайдера, по требованию АМК компания «Воля-Кабель» обратилась с соответствующим запросом в Национальный совет в конце сентября т.г. Речь идет, в частности, о необходимости пересмотра решения Нацсовета №1269, которым был согласован конечный срок перехода на «цифру» - 1 февраля 2009 года.

«Таким образом, мы - в Антимонопольном комитете - вместе с тысячами киевлян - надеемся, что данный актуальный вопрос будет решен уже на очередном заседании Национального совета, который является регулятором в этой сфере, и позиция которого теперь является решающей», - отметил в связи с этим исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом, по данным АМК, в письме ЗАО «Воля-Кабель» в Нацсовет отмечается, что «возможность предоставления услуги в аналоговом формате может быть сохранена на некоторое время на отдельных участках сети, где теоретически можно допустить, что аналоговое оборудование выдержит нагрузку и не даст технических сбоев».

Как сообщалось, Антимонопольный комитет ранее также требовал, чтобы у абонентов, которые еще не перешли на «цифру», была возможность пользоваться услугами кабельного телевидения в аналоговом формате. Поэтому с целью последующей защиты интересов потребителей Комитет направил обращение к ЗАО «Воля-Кабель» и оператору телекоммуникаций - ОАО «Киевские телекоммуникационные сети» с требованием разъяснить, как будут определяться конкретные участки сети и техническая возможность обеспечения аналогового вещание. С другой стороны Комитет обратился в Национальный совет, как к главному регулятору отрасли телевидения, который может принять меры ради обеспечения потребителей столичного провайдера возможностью выбирать способ распространение телепрограмм.

Кроме того, в настоящее время специалисты АМК тщательным образом исследуют ценовую политику «Воля-Кабель» с тем, чтобы выяснить экономическую составляющую тарифов, которые применяются. Выводы по этому вопросу Комитет планирует представить общественности во время публичного заседания, на котором будет приниматься решение относительно действий компании «Воля-Кабель», в том числе и относительно отключения абонентов от аналогового вещания.

Комментируя возможные сроки завершения расследования, А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что АМК «как никто другой заинтересован в том, чтобы как можно быстрее поставить точку в данном деле».

«Но вопрос стоимости услуг достаточно непростой, прежде всего, в связи со сложной системой их формирования… Мы хотим «разобрать» тарифы до копейки, выяснить, как собирается плата с абонентов и на каких основаниях, и, несомненно, не оставим «Волю» в покое, пока не сделаем этого», - добавил он. По данным А.МЕЛЬНИЧЕНКО, расследование завершится в ноябре т.г.