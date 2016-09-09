В Одессе открыли тренировочный комплекс по подготовке разведчиков (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Отмечается, что наличие комплекса позволяет будущим офицерам ежедневно совершенствовать свои профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к боевым.

По словам начальника факультета Юрия Гикало, тренировочный комплекс по подготовке разведчиков представляет собой полигон, на котором в ходе занятий на различных учебных местах курсанты смогут интенсивно проводить тренировки элементов боевой армейской системы, учиться бесшумно передвигаться на сложных участках местности, устанавливать минно-взрывные устройства и работать на средствах разведки, установленных на боевой технике.

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Кроме этого, комплекс оснащен Killhausem специальным помещением без крыши, предназначенным для проведения тактических тренировок «спецназовцев» с отработкой элементов ведения боевых действий в городских условиях.

Начальник Военной академии Олег Гуляк подчеркнул, что с открытием комплекса сделан еще один важный шаг в направлении реформирования вуза и улучшения условий подготовки будущих офицеров.

«Разведка - это важнейший вид боевого обеспечения. Разведчики работают тогда, когда «молчат» пушки. Вы выбрали очень нелегкую и опасную профессию. И пусть наличие этого современного учебного тренировочного комплекса способствует упорному овладению вами тяжелой армейской науки, постоянному наращиванию потенциала факультета и выхода на новые качественные рубежи учебной подготовки», - подчеркнул Гуляк.