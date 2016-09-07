На Донбассе за время проведения АТО погибли 162 разведчика, 632 получили ранения – Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. Президент поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны с профессиональным праздником в день 24-й годовщины военной разведки Украины.

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Глава государства подчеркнул, что в истории национальной безопасности Украины разведка занимает важное место, оставаясь опорой нашей государственности и одним из инструментов защиты национальных интересов от внешних угроз.

По его словам, в нынешних непростых условиях разведка смогла нарастить свои возможности, эффективно перераспределить силы, направить их на выполнение наиболее важных задач в борьбе с агрессором - ежедневно с риском для жизни, проявляя стойкость, мужество и героизм, воины-разведчики выполняют боевые задачи, методично разоблачают преступную деятельность российских оккупационных войск на территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной республики Крым.

«Разведчики - это элита нации, элита Вооруженных сил и очень жаль, что мы не можем показать ваше лицо народу. Это та цена, которую вы платите за очень важную работу для государства», - сказал Порошенко.

Память погибших в АТО воинов-разведчиков присутствующие почтили минутой молчания.