В СБУ отмечают, что покрывать своих не будут

СБУ начала служебное расследование в отношении своего сотрудника, который открыл стрельбу ночью на остановке общественного транспорта в Дарницком районе Киева.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, соответствующее решение в отношении этого сотрудника будет принято по завершении расследования.

В то же время М.ОСТАПЕНКО отметила, что «позиция руководства Службы - не покрывать своих сотрудников, а наоборот - любой сотрудник ведомства, нарушивший закон, должен нести ответственность».

По словам М.ОСТАПЕНКО, указанный сотрудник на момент совершения правонарушения находился в отпуске, а, по имеющейся у нее информации, ранение человека произошло не в результате прямого попадания пули, а в результате ее попадания в тело пострадавшего рикошетом.

Как сообщал УНИАН, в Киеве работники милиции задержали сотрудника СБУ, который накануне ночью в нетрезвом состоянии открыл стрельбу на остановке общественного транспорта.

По информации Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, 29-летний сотрудник Службы безопасности Украины произвел несколько выстрелов из карабина, в результате чего ранил 25-летнего жителя Сумской области. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом - огнестрельное ранение левого колена и голени.