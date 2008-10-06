Банк Олега Дерипаски прекратил выдавать кредиты

Банк "Союз", входящий в холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски, заявил о том, что останавливает выдачу кредитов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство "Финмаркет". "Союз" входит в топ-50 крупнейших российских банков.

Ранее сообщалось, что Банк "Союз готов продать весь свой портфель розничных кредитов на 20 миллиардов рублей. В самом банке завили, что рассматривают возможность частичной продажи портфеля розничных кредитов.

Банк "Союз", который нуждается в деньгах, стал одной из жертв кризиса ликвидности в России, отмечали российские СМИ.