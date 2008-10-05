Погода на 6-10 октября

В ближайшие дни на территории Украины ожидается мрачная и дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 6 октября, облачно с прояснениями. Дожди, в западных областях, В Винницкой области и на юге местами сильные дожди, в Карпатах и Прикарпатье очень сильные дожди с мокрым снегом. В северных и западных областях отдельные грозы. Ночью и утром местами в Украине туман.

Температура ночью 10-15°, в западных областях 5-10°; днем 12-17°, в южный части и восточных областях 17-22°; Карпатах на протяжении времени 1-6° тепла.

7-8 октября сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дожди (7 октября на Левобережье и в Крыму местами сильные, 8 октября на Правобережье прекращение осадков).

Температура ночью 6-11°, днем 11-16°; в южной, восточной части и в Закарпатье ночью 9-14°, днем 14-19°; на высокогорье Карпат ночью 1-6°, днем 4-9° тепла.

9-10 октября без существенных осадков, лишь 9 октября в восточных областях, ночью в Крыму и Приазовье, а 10 октября днем в Ривненской области и на Волыни небольшой дождь.

Температура ночью 6-12°, на побережье морей до 14°, в западных областях, а 10 октября в Украине, кроме крайнего юга, 3-9° тепла; днем в Украине 9-16°.

Завтра в Киеве и области переменная облачность, дождь. Температура ночью 10-15°, днем 12-17°.

7-8 октября - облачная погода с прояснениями. Временами дождь (8 октября местами небольшой). Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.

9-10 октября в столице и области без существенных осадков. Температура ночью 9 октября 6-11°, 10 октября 3-9°; днем 9-15°.