Крымский вице-спикер винит милицию в тяжких грехах

Заместитель председателя Верховной Рады Крыма Михаил БАХАРЕВ предлагает прекратить финансирование правоохранительных органов автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение крымский вице-спикер озвучил сегодня на заседании Президиума парламента автономии.

М.БАХАРЕВ заявил, что правоохранители контролируют проституцию, покрывают наркобизнес, замешаны в рейдерстве и обвинил их в коррумпированности. "Анатолий Павлович (крымский спикер А.ГРИЦЕНКО – УНИАН), надо прекратить выдачу денег правоохранителям", - предложил М.БАХАРЕВ.

"Проедьте мимо прокуратуры, милиции, посмотрите, на чем они ездят. Откуда джипы, кто их обслуживает и заправляет, на какие деньги? Это дорого. Это коррупция сто процентов", - сказал он.

Крымский вице-спикер также предложил поднять вопрос о создании повсеместных комитетов общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов. "Надо чтобы их деятельность (милиции и прокуратуры - УНИАН) была абсолютно гласной, все это (деятельность силовиков - УНИАН) было предметом постоянного обсуждения в органах местного самоуправления", - отметил вице-спикер АРК.