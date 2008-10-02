Путин про Украину, Россию и ВТО

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что после вступления Украины во Всемирную торговую организацию могут обостриться торгово-экономические отношения между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодняв своей загородной резиденции Ново-Огарево перед началом встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

В частности, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО, В.ПУТИН сказал, что после вступления Украины в ВТО возникают определенные проблемы, и связано это с различными уровнями тарифного регулирования.

«По данным наших экспертов, уровень таможенного и тарифного регулирования в Украине после вступления в ВТО становится значительно более либеральным, чем в российской экономике. Мы считаем, что на внутреннем рынке Украины различные группы товаров могут быть замещены достаточно дешевым импортом из третьих стран, и большой объем украинских товаров может оказаться на российском рынке, имея в виду наши договоренности в сфере торгово-экономических связей», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что этот объем весьма большой для РФ, и, по их оценкам, может составить 5 млрд. долларов.

«Мне бы хотелось не спеша пройтись по всем этим проблемам, поискать вместе пути и выходы из этой ситуации так, чтобы не наносить ущерб нашим экономическим связям», - подчеркнул В.ПУТИН, при этом добавив, что надо признать: сегодняшняя встреча проходит в сложных условиях. По его словам, это связано с неопределенностью, которая связана с внутриполитической ситуацией в Украине. «В этих случаях всегда договоренности, которые достигаются сегодня, ставятся с большим знаком вопроса: что с этими договоренностями будет дальше», - сказал В.ПУТИН.

В то же время он подчеркнул, что Россия исходит из того, что жизненно важные договоренности не будут пересматриваться, поскольку это крайне важно как для граждан Украины, так и для граждан России.