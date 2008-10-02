АМК заинтересовался повышением цен на метро в Киеве

Антимонольный комитет Украины рекомендовал КП "Киевский метрополитен" воздержаться от установления необоснованных тарифов на проезд в столичном метрополитене.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как стало известно киевскому отделению комитета, предприятие планирует повысить проезд в метро. Поэтому отделение АМК, защищая права пассажиров, провело предупреждающую работу.

Рекомендации являются обязательными для рассмотрения в КП «Киевский метрополитен», которое сегодня является монополистом по перевозке в подземке столицы.

Как сообщал УНИАН, Главное управление по вопросам ценовой политики Киевской горгосадминистрации считает оптимальным установить в столице тариф за одну поездку в метро в размере 2 грн. Сейчас стоимость одной поездки составляет 50 коп.

30 сентября Киевсовет поручил КГГА обеспечить сохранение для киевлян в долгосрочных проездных билетах действующие на сентябрь 2008 года тарифы на проезд в коммунальном пассажирском транспорте - 50 копеек.

Депутаты рекомендуют мэрии, которая непосредственно устанавливает тарифы на проезд в городе, принять предложение Главного управления ценовой политики КГГА о предельных уровнях стоимости проездных документов. Таким образом утверждена рекомендованная предельная стоимость.

Стоимость месячного проездного билета на метро предлагается установить в размере 80 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 60 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 130 грн.; на два наземных вида транспорта – 110 грн.; на три наземных вида транспорта – 140 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе и метро) – 199 грн.

Проездные на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 150 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 325 грн.; на два наземных вида транспорта – 275 грн.; на три наземных вида транспорта – 350 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе метро) – 499 грн.

Проездные на год: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – 275 грн.; на два вида транспорта, один из которых метро – 575 грн.; на два наземных вида транспорта – 495 грн.; на три наземных вида транспорта – 660 грн.; на четыре вида транспорта (в том числе метро) – 799 грн.