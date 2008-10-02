Аграрный фонд готов покупать фуражную пшеницу

Аграрный фонд Украины 2 октября может начать закупку фуражной пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Я думаю, по фуражной пшенице завтра начнется закупка, а сегодня будет сформирована цена», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Говоря о закупке Аграрным фондом ячменя и кукурузы Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что, вероятно, это будут залоговые закупки. «По этим позициям мы перейдем, скорее всего, на залоговые закупки», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

В частности, законом предусматривается с целью обеспечения надлежащего уровня продовольственной безопасности населения и формирования государственного продовольственного резерва запасов зерна и сахара в необходимых объемах увеличить расходы по бюджетной программе "Формирование государственного продовольственного резерва Аграрным фондом, осуществление государственных форвардных, товарных и финансовых интервенций на организованном аграрном рынке, в том числе с применением залоговых цен на зерно" на 1 млрд. грн.