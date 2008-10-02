В Минске открыта выставка икон из Украины, России и Беларуси

В Минске в Национальном художественном музее 30 сентября открылась выставка «Православные иконы Украины, России и Беларуси», экспонаты которой в конце июля этого года выставлялись в Киеве по случаю 1020-летия Крещения Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, Александр ЛУКАШЕНКО поздравил организаторов и участников выставки с ее открытием.

«Впервые в истории экспозиция объединяет шедевры иконописи из крупнейших музейных собраний трех стран, представляющие величайшие святыни и выдающиеся образцы высокого искусства. Проведение выставки является еще одним важным шагом на пути осмысления бесценного наследия славянской культуры, олицетворяющей основу единства белорусов, русских и украинцев», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО в приветствии.

По его мнению, «этот уникальный проект, проходящий в год празднования 1020-летия Крещения Руси, знаменует неразрывные духовные и культурные связи братских народов, их приверженность православным традициям, идеалам и ценностям».

Как сообщал УНИАН, выставка «Православные иконы Украины, России и Беларуси» проходила в Киеве в июле 2008 года. Экспозиция была открыта в рамках визита Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ І в Украину.

Среди экспонатов выставки представлены иконы «Богоматерь Печерская»; «Собор Святых Киево-Печерской Лавры»; «Двенадцать апостолов»; «Святые апостолы» и др.