У Черновецкого хотят, чтоб за покупку билета в транспорте жаба давила?

Стоимость талона на осуществление разовой поездки в столичном наземном транспорте – автобусе, троллейбусе, трамвае - предлагается дифференцировать в зависимости от места его приобретения.

Так, в проекте распоряжения Киевской горгосадминистрации «О мерах по улучшению транспортного обслуживания киевлян», обнародованном на официальном веб-портале столичных властей отмечено, что рекомендуемая стоимость билета за одну поездку автобусом, трамваем троллейбусом при реализации за пределами подвижного состава составляет 1,50 грн., при реализации в подвижном составе - 2 грн.

В проекте распоряжения также отмечается, что стоимость поездки на столичном фуникулере предлагается повысить, как и в метрополитене, в 4 раза, то есть до 2 грн. за одну поездку. Проездной билет на месяц на фуникулер будет стоить 80 грн.

В метро стоимость одной поездки при приобретении бесконтактных проездных билетов на 1-20 поездок будет составлять 2 грн., на 21-30 поездок - 1,80 грн., на 31-40 поездок - 1,70 грн., на 41-50 поездок - 1,60 грн. При этом отмечается, что стоимость бесконтактных проездных билетов не учитывает стоимости изготовления бесконтактной карточки, залоговая стоимость которой составляет 7 грн.

В соответствии с проектом решения, стоимость проездного билета для студентов и учащихся профессионально-технических учебных заведений на месяц предлагается установить на уровне 30 грн. на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус), на проезд в метро и фуникулере – 40 грн.; для учеников школ - 15 и 20 грн. соответственно.

На два вида транспорта стоимость студенческого билета будет составлять 55 грн. (два наземных) и 65 грн. (один из которых метро), для школьников соответственно 28 и 33 грн.

На три вида наземного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) месячный проездной для студентов предлагается оценить в 70 грн., для учеников – 35 грн.; на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метрополитен) – соответственно 100 и 50 грн.

Рассчитаны также проездные билеты на три вида наземного транспорта для киевлян (автобус, трамвай, троллейбус) в зависимости от срока проезда: на 1 день - 7,50 грн.; на 5 дней - 27 грн. и на 7 дней - 33 грн.

В проекте распоряжения отмечается, что в долговременных проездных билетах сохранены тарифы на перевозку пассажиров в размере 0,50 грн. Стоимость месячных, квартальных и годовых карточек на проезд на разные виды муниципального транспорта соответствует утвержденным вчера Киевсоветом предельным уровням стоимости этих проездных.

Также в документе отмечено, что при изменении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения, стоимость реализованных проездных билетов остается неизменной на время их действия, а также в проездных билетах на срок действия количество поездок не ограничивается.

Кроме того, в документе обусловлено, что действие годовых проездных билетов истекает 31 декабря 2009 года независимо от даты приобретения.

Замечания и предложения от физических и юридических лиц, их объединений принимаются в течение со дня обнародования проекта регуляторного акта, то есть до 29 октября с.г.