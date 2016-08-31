Дело Шеремета: полиция не готова раскрыть детали расследования убийства журналиста

Об этом заявил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

Он рассказал, что слова советника главы МВД Ивана Стойко неправильно истолковали.

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"Имелось в виду, что в настоящее время следствие ведется всесторонне по многим направлениям, очень большой объем работ и, понятно, что в ходе этой работы мы получаем какую-то новую информацию, какие-то новые данные, которые будут обнародованы в ближайшее время, но тогда, когда следствие сочтет это возможным донести общественности эти подробности", - сказал он.

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"Только следствие скажет, что есть добро на обнародование для общественности информации, мы сразу будем ее обнародовать", - сказал он.

Ранее в эфире одного из украинских каналов 29 августа Стойко сказал: "Детали сейчас никто не имеет права разглашать. Но на этом этапе руководство полиции через несколько дней скажет те детали, которые можно объявить. Следствие идет и оно идет всесторонне".

Шеремет был убит 20 июля в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Следствие рассматривает профессиональную деятельность Шеремета как основную версию убийства. В то же время полиция изучает еще три версии: личные неприязненные отношения к журналисту, дестабилизация обстановки в стране и ошибка убийц, целью которых могла быть Прытула, поскольку она тоже пользовалась этим автомобилем.