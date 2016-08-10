Убийство Шеремета: Луценко сообщил о серьезном прогрессе в расследовании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ деле об убийстве Шеремета есть новое видео - СМИ

«По делу Шеремета никакой информации, которую можно обнародовать, нет. У нас есть серьезный прогресс в расследовании, но он не является публичным», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его смерть как умышленное убийство.

К расследованию убийства подключилось и ФБР США: в лабораториях США проводятся исследования химического состава вещества, которое использовалось во взрывном устройстве, заложенном под автомобиль журналиста.

Читайте такжеНи одна из 4 версий убийства Шеремета не является приоритетной - ГПУ

По данным следствия, это было самодельное взрывное устройство.

Следствие рассматривает четыре версии убийства: непосредственно личные неприязненные отношения с погибшим, профессиональная журналистская деятельность, возможная дестабилизация обстановки в стране из-за смерти известного журналиста, а также ошибка - целью убийц могло быть устранение журналистки Елены Притулы, сожительницы Шеремета, которая также пользовалась автомобилем.

В уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета уже допрошены более 500 свидетелей.