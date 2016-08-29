Убийство Шеремета: полиция в ближайшие дни сообщит детали расследования

Об этом он сказал в понедельник в эфире "5 канала", пишет Украинская правда.

"Детали сейчас никто не имеет права разглашать. Но на этом этапе руководство полиции через несколько дней скажет те детали, которые можно объявить. Следствие идет, и оно идет всестороннее", - сказал он.

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Шеремет был убит 20 июля в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Следствие рассматривает профессиональную деятельность Шеремета как основную версию убийства. В то же время полиция изучает еще три версии: личные неприязненные отношения к журналисту, дестабилизация обстановки в стране и ошибка убийц, целью которых могла быть Прытула, поскольку она тоже пользовалась этим автомобилем.