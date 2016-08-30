Появились фото вынужденной "эвакуации" некоторых ромов из Лощиновки

Вещи вывезли только из одного дома, передает BessarabiaInform.

Подворье усиленно охраняли полицейские и бойцы спецбатальона "Шторм". Погрузку вещей контролировал сельский голова Виктор Паскалов. Местные жители выселению не препятствовали — рядом с домом в этот момент никого из селян не было.

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Ромы погрузили свои немногочисленные пожитки и собак в грузовой автомобиль, предоставленный сельским советом, и спешно покинули территорию села на такси в сопровождении полицейского транспорта.

Будут ли ромы вывозить вещи из остальных домов — неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки, 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя цыганской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыли сотрудники ГУ НП в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения. В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить ромов из села.

Впоследствии председатель Измаильской районной государственной администрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами относительно их переезда из Лощиновки.

Цыганские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.