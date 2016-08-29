Беспорядки из-за убийства девочки в Одесской области: появились фото последствий

Соответствующие фотографии на своем сайте показал местный сайт "Думская".

Отмечается, что пострадали дома не зажиточных членов общины, можно сказать даже бедных, в то время как три дома более богатых — уцелели.

Отвечая на вопросы журналистов, местные жители говорили, что не тронули дома тех, кто живет в селе очень давно, а больше всего недовольства вызывают люди, приехавшие в село около трех лет назад.

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"На то, что задержанный подозреваемый как раз живет в селе с рождения, отвечают, что это неважно: "убийство просто послужило последней каплей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. «Жители села из-за трагедии устроили массовые беспорядки против местных ромов. Односельчане стали громить дома, где живут ромы. В результате один дом был подожжен, в других - повреждена мебель, выбиты стекла. Никто из представителей ромской национальности не пострадал», – сказали в полиции.

Чтобы избежать массовых беспорядков, для охраны общественного порядка в село Лощиновка прибыли сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить из села ромов. Впоследствии председатель Измаильской районной государственной администрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами об их переезде из Лощиновки. По ее словам, утром 29 августа полиция обеспечит охрану цыган, чтобы они могли забрать свои вещи и уехать из села.