Удобно ли готовить кофе в бетономешалке?

В Крыму сотрудники правоохранительных органов выявили два нелегальных цеха по производству фальсифицированного кофе.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму, подпольное производство обнаружено в Раздольненском и Белогорском районах автономии.

«В обоих случаях расфасовывался «кофе» в условиях жуткой антисанитарии, кофейная смесь размешивалась в бетономешалке», - отметили в милиции.

Так, в Белогорском районе Крыма цех функционировал около двух месяцев. Готовая продукция транспортировалась на склад в Симферополе, оттуда реализовывалась через торговую сеть. Производственные обороты были достаточно мощными, в день фальсификаторы производили около тонны готового к употреблению суррогата. В ходе осмотра правоохранители изъяли 4 упаковочных станка, 2 конвейера для бесперебойной поставки сырья на станки, около 40 тонн готовой продукции, более тонны сахара, 500 мешков кофе, около 3 тонн сухого молока, 20 ящиков этикеток «Маккофе», приблизительно 800 кг пустых картонных коробок с надписью «Маккофе». По предварительным подсчетам специалистов, сумма ущерба от действий фальсификаторов превышает 2 млн. грн.

В Раздольненском районе автономии в домовладении, принадлежащем 35-летнему мужчине, также было обнаружено налаженное подпольное производство растворимого кофейного напитка «Маккофе». В помещении находились мешки с сахаром, кофе и сухими сливками, ленты с этикетками «Маккофе», картонная упаковка, весы. «В ходе осмотра домовладения сотрудники милиции изъяли 3 станка для производства фальсифицированной продукции, более 15 тысяч единиц готового фальсификата (30 коробок, содержащих 500 пакетов «кофе»), 50 мешков сахара, 50 мешков сухих сливок, 15 мешков растворимого кофе, 8 бобин этикетки «Маккофе», - говорится в сообщении. По предварительным подсчетам, сумма убытков, причиненных функционированием подпольного цеха, превышает 600 тыс. грн. О проведенных мероприятиях поставлены в известность представители cингапурской компании, являющейся единственным официальным представителем торговой марки «Маккофе» на территории Украины.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности фальсификаторов.