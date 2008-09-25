Fitch снизило прогноз рейтинга девяти украинских банков

Сегодня Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) девяти украинских банков со «Стабильного» на «Негативный» и подтвердило их рейтинги.

Об этом говорится в сообщении Fitch.

Согласно предоставленной информации, прогноз рейтингов изменен следующим банкам: OAO «Сведбанк», Банк «Форум», «ПроКредит Банк», ОАО «ВТБ Банк», АКИБ «Укрсиббанк», «Укрсоцбанк», «Правэкс-Банк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк».

«Данное рейтинговое действие следует за пересмотром сегодня прогноза по рейтингам Украины со «Стабильного» на «Негативный»», - говорится в сообщении Fitch.

В Fitch считают, что долгосрочные и краткосрочные РДЭ и рейтинги поддержки банков, в которых контроль имеют иностранные банки, учитывают умеренную вероятность предоставления поддержки со стороны их мажоритарных акционеров в случае необходимости.

Изменение прогнозов по долгосрочным РДЭ "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" отражает более высокую вероятность снижения способности государства предоставить поддержку в случае необходимости, о чем свидетельствует изменение прогноза по суверенным долгосрочным РДЭ.