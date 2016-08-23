Печерский суд разрешил вскрыть банковский сейф погибшего Шеремета

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

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Суд также разрешил следователем сделать копии документов, которые хранятся в банковской ячейке Шеремета.

В постановлении суда отмечается, что судья дал разрешение на вскрытие сейфа с документами в связи с тем, что "существует реальная угроза изменения или уничтожения такой информации". Сведения, хранящиеся в ячейке убитого журналиста, могут быть важны для раскрытия преступления и установления мотива совершения убийства, сказано в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 21 августа замглавы Национальной полиции Вадим Троян рассказал, что Павел Шеремет и его гражданская супруга Алена Притула сообщали правоохранительным органам о том, что за ними, возможно, следят еще в ноябре 2015 года.

Павел Шеремет был убит 20 июля в центре Киева при подрыве автомобиля. Следствие рассматривает профессиональную деятельность Шеремета как основную версию его убийства. В то же время полиция изучает еще три других версии: личные неприязненные отношения к журналисту, дестабилизация обстановки в стране и ошибка убийц, целью которых могла быть Притула, поскольку она тоже пользовалась этим автомобилем.