В деле Шеремета допрошено более 500 человек, прорабатывают 4 версии - Нацполиция
20:34, 21 августа 2016Общество
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В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета допрошено более 500 человек, следствие отрабатывает 4 версии.
REUTERS
Об этом вечером 21 августа в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый замглавы Нацполиции Вадим Троян.
"Работа по этому делу продолжается по 4-м версиями, как сообщалось ранее. Из них ни одна не отпала, мы их подкрепляем", - сообщил он.
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При этом Троян отметил, что в настоящее время сложно закрепить какую-то из существующих версий как основную, пишет Украинская правда.
Он добавил, что в ходе следствия также изучено около 2 Гб видео, изъятых с камер видеонаблюдения вблизи места трагедии.
"Было 3 Гб, изъятие видео продолжается, теперь получили еще дополнительно 2 Гб", - добавил Троян.
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