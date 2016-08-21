В деле Шеремета допрошено более 500 человек, прорабатывают 4 версии - Нацполиция

Об этом вечером 21 августа в эфире телеканала "112 Украина" заявил первый замглавы Нацполиции Вадим Троян.

"Работа по этому делу продолжается по 4-м версиями, как сообщалось ранее. Из них ни одна не отпала, мы их подкрепляем", - сообщил он.

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При этом Троян отметил, что в настоящее время сложно закрепить какую-то из существующих версий как основную, пишет Украинская правда.

Он добавил, что в ходе следствия также изучено около 2 Гб видео, изъятых с камер видеонаблюдения вблизи места трагедии.

"Было 3 Гб, изъятие видео продолжается, теперь получили еще дополнительно 2 Гб", - добавил Троян.