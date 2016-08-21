Шеремет и Притула сообщали о слежке за ними еще в ноябре - Нацполиция

Об этом в эфире 112 Украина сообщил первый замглава Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, у следствия есть предположения о том, кто мог следить, но раскрыть эту информацию он не может.

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Информация о том, что следили правоохранители – не подтвердилась.

"Было проведено служебное расследование, материалы направили в прокуратуру. Заключение расследования говорит о том, что никаких законных или незаконных действий в отношении Шеремета и его семьи не проводилось полицией", - сообщил Троян.

Как сообщал УНИАН, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его смерть как умышленное убийство.

К расследованию убийства подключилось и ФБР США: в лабораториях США проводятся исследования химического состава вещества, которое использовалось во взрывном устройстве, заложенном под автомобиль журналиста.

По данным следствия, это было самодельное взрывное устройство.