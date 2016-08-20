Минобороны ответило на жалобу "Киевавтодора": проблема не в технике, а в качестве асфальта

Обвинения коммунальной корпорации "Киевавтодор" по разрушению армейской техникой, привлеченной к проведению военного парада, дорожного покрытия на некоторых улицах столицы не соответствуют действительности. Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины.

"В соответствии с существующими требованиями эксплуатации, вся тяжелая бронированная техника, которая принимает участие в военном параде, а это танки БМ "Булат", зенитные ракетные комплексы "Бук" и дивизионные самоходные гаубицы "Мста-С" (от 36 до 45 тонн), обеспечены асфальтоходными гусеницами, которые не оставляют следов на асфальтовом покрытии", - говорится в сообщении.

Другая гусеничная техника, а это боевые машины пехоты, десанта и полковая самоходная гаубица "Гвоздика" считаются легкой бронированной техникой, на которую в соответствии с техническими требованиями не предусмотрены асфальтоходные гусеницы.

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"Указанная техника своей массой (от 8 до 20 тонн) не может нанести вреда качественном асфальтовом покрытию, а лишь оставить следы от гусениц, которые исчезают после движения автомобильного транспорта", - утверждают в министерстве.

Таким образом, отметили в Минобороны, "если асфальтовое покрытие разрушается от проезда указанной техники, то проблема не в технике, а в качестве дорожного покрытия".

"Призываем КК "Киевавтодор" не распространять заведомо неправдивую информацию, которая сформулирована на основании фото из социальных сетей, а не на собственных исследованиях. За времена Независимости по киевским улицам неоднократно проходила военная техника и ни в коем случае не было замечаний по разрушению дорожного покрытия", - отметили в Минобороны.

Как известно, накануне в Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

"Киевавтодор" заявил, что асфальтобетонное покрытие на участках улиц, где проходит военная техника, "массово разрушено".

"В результате элементарной халатности, непрофессионализма и равнодушия, несмотря на неоднократные заверения, что тяжелая военная техника будет перевозиться на специальных тралах и на траках (гусеницах) будут одеты специальные резиновые или пропиленовые накладки ("башмаки"), коммунальная корпорация "Киевавтодор" вынуждена констатировать - сегодня улицы столицы страдают от проезда тяжелой военной техники, усилия, которые вложены в ремонты улиц и дорог для комфорта киевлян и гостей нашего города, потрачены зря", - заявили в КК.