"Киевавтодор" жалуется на разрушенный военной техникой асфальт

Об этом "Киевавтодор" сообщил на своей странице в Facebook.

"В результате элементарной халатности, непрофессионализма и равнодушия, не смотря на неоднократные заверения, что тяжелая военная техника будет перевозиться на специальных тралах и на траках (гусеницах) будут одеты специальные резиновые или пропиленовые накладки ("башмаки") коммунальная корпорация "Киевавтодор" вынужден констатировать – сегодня улицы столицы страдают от проезда тяжелой военной техники, усилия, которые вложены в ремонты улиц и дорог для комфорта киевлян и гостей нашего города, потрачено зря", - говорится в сообщении.

Как уверяют в коммунальной компании, асфальтобетонное покрытие на участках улиц, где проходит военная техника, "массово разрушено". "О проблематике коммуникаций, которые находятся под улично-дорожной сетью остается только догадываться", - добавили коммунальщики.

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"Что будет со столичными дорогами после трех таких проездов (две тренировки и выезд на парад) даже прогнозировать больно. Остается только документировать эти факты и считать убытки", - подытожили в "Киевавтодоре".

В свою очередь, советник президента и советник министра обороны Юрий Бирюков на своей странице в Facebook утверждает, что на гусеницах всех 10 танков, которые участвуют в параде, есть резиновые "башмаки", поэтому они не могут повредить асфальт.

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Однако, "башмаков" нет только на "легких" БМП и "Гвоздиках", которые и "поцарапали" асфальт.

Между тем, пользователи соцсетей в комментариях к постам "Киевавтодора" и Бирюкова сообщают, что не вся гусеничная техника была оборудована защитными накладками.

Также сообщается о повреждении брусчатки на улице Большая Васильковская.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в пятницу, 19 августа, перекрывали ряд улиц из-за репетиции военного парада к 25-й годовщине Независимости Украины.