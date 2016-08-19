Пограничники испытали модернизированный патрульный катер (видео)

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что новый модернизированный скоростной патрульный катер типа УМС-1000, который предназначен для несения службы на морях, реках и озерах, недавно спустили на воду.

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По данным ведомства, он несколько отличается от катеров этого же проекта, построенных для Морской охраны Госпогранслужбы в течение 2011-2014 годов, и является их новой модификацией. «В частности, катер, в отличие от ранее приобретенных плавсредств, имеет другие обводы корпуса, большую длину (всего 12 метров). Для скорости катера применены 2 современных водометных устройства, что позволяет расширить район применения катера на участках с меньшими глубинами. В качестве главных двигателей использованы более мощные судовые дизели, что позволяет достичь скорости до 38 узлов», - говорится в сообщении.

Также катер оснащен современным навигационным оборудованием и средствами связи. Мореходные качества катера обеспечивают его движение без ограничений при шторме до трех баллов, автономность по запасам питьевой воды и провизии – до двух суток.

Как подчеркнули в ГПСУ, первый выход катера показал, что заложенные при проектировании и строительстве тактико-технические характеристики достигнуты. Сейчас осуществляются окончательные настройки оборудования по результатам ходовых испытаний. Процесс испытаний и приемки катера продлится до конца месяца, после чего он будет принят в состав Морской охраны ГПСУ, говорится в сообщении.