В Мариуполе на пляже взорвался катер (фото)
15:03, 07 июня 2015Общество
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Сегодня в 14:20 во время выхода из бухты корабельно-катерної стоянки Мариупольского отряда морской охраны в Азовском море по неустановленным пока причинам подорвался пограничный катер UMC-1000
На пляже Мариуполя взорвался катер / Крым.Реалии
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Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.
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«На борту катера находились семеро военнослужащих. В настоящее время известно, что в результате подрыва ранения получили два сотрудника Госпогранслужбы. Относительно состояния здоровья других военных информация уточняется», – отмечается в сообщении.
#Мариуполь. Первые фото с места подрыва пограничного катера. pic.twitter.com/IWij9xnCbO
— Ukrainian Mistress (@JuMistress) June 7, 2015
Пограничники также сообщают, что катер получил значительные повреждения. В настоящее время проводится спасательная операция и оказывается помощь пострадавшим.
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