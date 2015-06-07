В Мариуполе на пляже взорвался катер (фото)

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

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«На борту катера находились семеро военнослужащих. В настоящее время известно, что в результате подрыва ранения получили два сотрудника Госпогранслужбы. Относительно состояния здоровья других военных информация уточняется», – отмечается в сообщении.

#Мариуполь. Первые фото с места подрыва пограничного катера. pic.twitter.com/IWij9xnCbO — Ukrainian Mistress (@JuMistress) June 7, 2015

Пограничники также сообщают, что катер получил значительные повреждения. В настоящее время проводится спасательная операция и оказывается помощь пострадавшим.