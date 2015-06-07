В Мариуполе на пляже взорвался катер (фото)

15:03, 07 июня 2015
Общество
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Сегодня в 14:20 во время выхода из бухты корабельно-катерної стоянки Мариупольского отряда морской охраны в Азовском море по неустановленным пока причинам подорвался пограничный катер UMC-1000

/ Крым.Реалии

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

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«На борту катера находились семеро военнослужащих. В настоящее время известно, что в результате подрыва ранения получили два сотрудника Госпогранслужбы. Относительно состояния здоровья других военных информация уточняется», – отмечается в сообщении.

Пограничники также сообщают, что катер получил значительные повреждения. В настоящее время проводится спасательная операция и оказывается помощь пострадавшим.

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