В оккупированном Крыму упал в пропасть автобус, погибло не менее 5 человек
18:52, 11 августа 2016Общество
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В оккупированном Крыму перевернулся автобус, погибло не менее 5 человек.
В оккупированном Крыму перевернулся автобус / okryme.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.
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"Поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса "Судак-Керчь" в районе с.Щебетовка, на трассе Судак-Феодосия", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, автобус упал в пропасть - 5 человек погибли и 13 пострадали.
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