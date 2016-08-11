В оккупированном Крыму упал в пропасть автобус, погибло не менее 5 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

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"Поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса "Судак-Керчь" в районе с.Щебетовка, на трассе Судак-Феодосия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, автобус упал в пропасть - 5 человек погибли и 13 пострадали.