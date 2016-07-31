Большинство пострадавших в ДТП в Норвегии украинцев в ближайшее время смогут выйти из больницы - посол

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк. По словам дипломата, он уже несколько часов находится в главном госпитале города Олесун, куда доставили наибольшее количество пострадавших украинцев.

Читайте такжеПосол назвал вероятную причину ДТП с украинцами в Норвегии«Я встретился с каждым из наших граждан, которые находятся именно в этом госпитале. Это 12 граждан Украины. Их состояние в целом нормальное. Оно может быть оценено как приближающееся к выздоровлению. По заключению врачей, подавляющее большинство украинцев смогут покинуть больницу сегодня или завтра утром», - сказал Яцюк.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Норвегии, недалеко от Осло, произошло ДТП с участием туристического автобуса с украинцами.

Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.

Согласно сообщению Департамента консульской службы МИД Украины, один человек погиб, более 10 пассажиров травмированы.