В Украине состоится сессия Форума Совета Европы
00:49, 14 сентября 2008Общество
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“За будущее демократии”
Кабинет министров Украины распоряжением №1180-р от 10 сентября 2008 года утвердил план мероприятий по подготовке и проведению в Украине в 2009 году сессии Форума Совета Европы “За будущее демократии”.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.
Правительство обязало министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Киевскую горгосадминистрацию обеспечить выполнение плана мероприятий.
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