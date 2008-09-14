В Украине состоится сессия Форума Совета Европы

“За будущее демократии”

Кабинет министров Украины распоряжением №1180-р от 10 сентября 2008 года утвердил план мероприятий по подготовке и проведению в Украине в 2009 году сессии Форума Совета Европы “За будущее демократии”. Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале. Правительство обязало министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Киевскую горгосадминистрацию обеспечить выполнение плана мероприятий.

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