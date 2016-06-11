Савченко о переговорах по обмену пленными: Я хочу разговаривать напрямую с людьми буквально с поля боя

Об этом она сообщила в интервью «Радио Свобода».

«Я готова говорить с теми людьми, с которыми я встречалась в бою. Если я встречалась лично с Игорем Плотницким, то я знаю, что с этим человеком можно говорить, потому что, по крайней мере, он знает, о чем говорит, потому что он там был. Я слышала, что воевал Захарченко. Лично я с ним не сталкивалась, но ребята рассказывали, что да, он действительно... То есть я готова говорить о войне и об обмене пленных с людьми, которые непосредственно знают, что такое цена жизни человека», - заявила Савченко.

Также она отметила, что не хочет разговаривать с теми, «кто хочет видеть себя политиками так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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«Я не знаю, кто такой Пушилин. Да, я его видела по российскому телевидению... Все с того, что я видела... Я не хочу разговаривать с Пушилиным. Я не хочу разговаривать на «минской площадке». Я хочу разговаривать напрямую с людьми буквально с поля боя», - сказала Савченко.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины. После своего первого выступления в парламенте она отметила, что снимает плакат с собственным изображением и призывом освободить ее, а взамен разместит здесь плакат с изображением других украинских политзаключенных.

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Савченко предложила провести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР". Она заявила, что готова лично проводить переговоры с Плотницким и Захарченко, как с "народными депутатами". "Господин Захарченко и господин Плотницкий могут позиционироваться по полномочиям - пусть позиционируются как народные депутаты от "ДНР" и "ЛНР". Я готова с ними говорить", - сказала нардеп.