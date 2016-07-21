На взятке задержали начальника отдела таможенного поста аэропорта "Киев" (фото)

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Указанные средства начальник отдела требовал и получил от гражданина за создание условий для перемещения подакцизного товара через государственную границу Украины вне таможенным контролем», - говорится в сообщении.

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Сейчас готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды). Кроме того, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении задержанного от должности.