СБУ задержала двух прокуроров, требовавших взятку у экс-депутата ВС АРК, подозреваемого в госизмене

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задокументировали, что процессуальные руководители дела требовали у экс-депутата 45 тысяч долларов за изменение статьи обвинения на менее тяжкую. В ходе "торгов" сумма уменьшилась до 15 тысяч долларов.

Обоим работникам прокуратуры АР Крым объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, Ганыша задержали 28 апреля 2015 года на пропускном пункте "Каланчак" в Херсонской области.

В начале августа 2015 года прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении него по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Установлено, что 6 марта 2014 года Ганыш принял участие в заседании Верховного Совета АР Крым, на котором было принято незаконное решение о проведении "референдума" о статусе Крыма, заявленными впоследствии результатами которого обосновывает правомерность оккупации Крыма Россия.

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11 апреля 2014 года Ганыш продолжил свою деятельность уже в незаконно созданном органе – "Государственном совете Республики Крым" и, в частности, принимал участие в заседании указанного органа, на котором была принята так называемая "Конституция Республики Крым" как субъекта РФ.

В июле 2014 года обвиняемый баллотировался путем самовыдвижения кандидатом в депутаты так называемый "Феодосийский городской совет Республики Крым", незаконные выборы в которую были назначены так называемым "Государственным советом РК".