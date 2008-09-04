Украинские моряки участвуют в учениях в Хорватии

Группа представителей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во главе с капитаном 1-го ранга Игорем ТЕРЁХИНЫМ с 1 по 12 сентября в хорватском городе Сплит принимает участие в командно-штабных учениях военно-морских сил «Кооператив Марлин-2008».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, учения проходят в рамках Программы НАТО «Партнерство во имя мира», их целью является отработка совместимости стран НАТО со странами-партнерами во время выполнения совместных миротворческих задач.

К учениям привлечены военные моряки из Азербайджана, Албании, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Израиль, Румынии, Турции, Украины, Хорватии и командования морского компонента НАТО в Европе,

Участники учений с помощью компьютерных технологий отрабатывают вопросы проведения антитеррористической операции, осуществления эвакуации гражданских лиц, организации противоминной борьбы, полетов авиации, безопасности кораблей и судов в местах базирования и на переходе по морю.

К проведению учений «Кооператив Марлин-2008» корабли и военная техника не привлекаются. Три предыдущих учения, подобные «Кооператив Марлин», проводились на территории Украины, сообщили в пресс-центре.