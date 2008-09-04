ВР приняла закон о правах жильцов общежитий

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 359 народных депутатов из 386, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, определены особенности статуса общежитий, в которых могут быть приватизированы жилые и нежилые помещения, технические и другие требования к таким общежитиям, а также полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению реализации жилищных прав жильцов общежитий, содержанию и использованию общежитий и придомовых территорий по назначению.

Кроме того, определены условия запрета на выселение, переселение и отселение жильцов общежитий; решение споров относительно обеспечения жилищных прав жильцов общежитий.

Законом также предусматривается законодательно закрепить направления обеспечения реализации права на жилье жильцов общежитий, которые на законных основаниях проживают в малосемейных или рабочих общежитиях более 5 лет, могут реализовать конституционное право на жилье соответствующим путем либо путем приватизации комнаты в общежитии, либо путем получения социального жилья, либо путем самостоятельного (по собственному усмотрению, за собственные или привлеченные средства) решения своего (своей семьи) жилищного вопроса.