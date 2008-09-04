В Севастополе разводят руками по поводу учета лиц с двумя паспортами

Исполнительная власть Севастополя не ведет учета лиц, имеющих двойное - украинское и российское – гражданство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

По его мнению, это технически невозможно - „нет ни материалов, ни методики, которые бы позволили это осуществить”.

Вместо этого представитель руководства исполнительной власти города сообщил, что соответствующие украинские органы обратились в генеральное консульство РФ с просьбой „передать информацию о гражданах Украины, оформивших российское гражданство”. “Такое обращение, - считает он, - полностью правомерно, ведь законодательство Украины предусматривает, что при получении другого гражданства человек на протяжении двух лет должен выйти из украинского. „Мы рассчитываем на то, что российская сторона будет в этом вопросе сотрудничать с украинской”, - отметил В.КАЗАРИН.

Отвечая на вопрос, „угрожает ли ситуация, сложившаяся в парламенте, статусу крымской автономии и города Севастополя”, В.КАЗАРИН, в частности, отметил: „На сегодня ни статусу автономии, ни статусу Севастополя в конституционном отношении этот кризис не угрожает”. По его мнению, „речь идет о конституционных изменениях в ближайшем времени, а та Конституция, о разработке которой говорят разные политические силы, - как задание на завтрашний день, она уже будет предметом обсуждения в обществе на другом этапе”.