Тимошенко половину бюджетных денег отдаст местной власти

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в ближайшие недели будут приняты изменения в Бюджетный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе совещания с мэрами городов и представителями облгосадминистраций, посвященного вопросу формирования бюджета на 2009 год.

«Я надеюсь, что, возможно, даже в ближайшие недели изменения в бюджет и Бюджетный кодекс будут внесены, потому что парламент сейчас работает, работает практически иногда 400 голосами. Это означает, что законодательный процесс полностью разблокирован», - Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что в 2009 году совокупное финансирование местных бюджетов по сравнению с текущим годом увеличится на 43 млрд. 251 млн. грн., включая повышение размера минимальной зарплаты практически до прожиточного минимума.

«Это то, о чем мы с вами говорили, оно станет реальностью в 2009 году», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что распределение ресурсов общего бюджета между государственным и местными бюджетами будет в соотношении 50 на 50.

Говоря об изменении Бюджетного кодекса, премьер отметила, что планируется полная передача шести видов доходов из центрального в местные бюджеты, в частности, за лицензии и сертификаты, государственную регистрацию, сбор за специальное использование водных ресурсов общегосударственного значения.

Также она сообщила, что на местах будут оставаться 10% налога на прибыль и они будут идти в бюджет развития вместо инвестиционных субвенций.

Премьер отметила, что 100-процентная плата за землю тоже будет оставаться в регионах и войдет в доходы второй корзины – расходы на развитие.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что планируется ввести налог на недвижимость, приняв закон о налоге на недвижимость, к которому центральная власть «не будет иметь никакого отношения». «Мы только откроем право для местных бюджетов, но устанавливать, кому налог платить, в каком объеме, будут местные советы… Центральная власть в это абсолютно вмешиваться не будет», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что за счет изменений бюджетного кодекса местные бюджеты дополнительно получат 7,8 млрд. грн.

Она также сообщила, что из государственного бюджета планируется выделять средства для содержания внешкольного образования. «Это значит, что детские сады и абсолютно все внеучебные государственные учреждения образования мы будем содержать в полной мере и давать на это достаточный объем средств – из госбюджета на эти цели будет дополнительно выделен 1,5 млрд. грн.», - сказала премьер.

Также она сообщила, что на государственное финансирование будут взяты центры социальной и профессиональной реабилитации инвалидов.

По ее словам, из госбюджета на местные бюджеты планируется перевести финансирование для компенсации и льготного обеспечения продуктами питания людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Из местных бюджетов также будет финансироваться профессионально-техническое образование.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что за счет децентрализации расходов в 2009 году будет осуществляться закупка лекарственных средств, мероприятия по трансплантации органов, развитие донорства, лечение сахарного диабета и другие направления здравоохранения, которые финансируются сегодня из госбюджета.

За счет местных бюджетов, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, будут финансироваться все программы Министерства ЖКХ, которые касаются реформирования хозяйства, ликвидации последствий подтоплений. На финансирование из местных бюджетов будет также переведена программа по реформированию коммунального хозяйства в сельской местности.

«В общем, полностью распоряжаться дополнительно местные бюджеты будут суммой 3 млрд. 226 млн. грн. – это одна часть. Другая часть, которая передается в распоряжение местным органам власти, это субвенции и дотации из госбюджета», - отметила она. Эти субвенции и дотации будут использованы на создание рекреационных зон, мемориальных музейных комплексов, заповедников, на приобретение школьных автобусов, на компьютеризацию школ, на оборудование для сельских медицинских учреждений.

По словам Ю.ТИМОШЕКО, «в общем, мы будем распределять в 2009 году на центральном уровне (по субвенциям и дотациям – УНИАН) сумму 5 млрд. 455 млн. грн.».

Также она отметила, что 100% сбора за загрязнение окружающей среды будет сохраняться в регионах.